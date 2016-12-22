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Прокуратура Ивантеевки рассказала подробности нападения в школе
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Прокуратура Ивантеевки рассказала подробности нападения в школе
Общество, 13:01
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Прокуратура Ивантеевки рассказала подробности нападения в школе

Девятиклассник, который устроил стрельбу в подмосковной школе № 1 в Ивантеевке, во время нападения ударил учителя кухонным топориком по голове. Об этом сообщается на сайте управления прокуратуры по Московской области.

Собеседник агентства уточнил, что 15-летний ученик 9-го класса напал на учительницу во время урока информатики. После этого он начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия.

По поручению подмосковного прокурора Алексея Захарова прокуратура Ивантеевки начала проверку в связи со стрельбой и нападением на педагога. На месте происшествия находится городской прокурор Сергей Кошелев.

Стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке открыл девятиклассник. В МВД сообщили, что подросток 2002 года рождения разбросал в классе дымовые шашки и стрелял из пневматики. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая учительницу. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу Ивантеевки.

СМИ опубликовали видео задержания нападавшего. По словам пострадавшей ученицы этой школы Ангелины, его зовут Михаил. Еще одна ученица данной школы, одноклассница Михаила, заявила, что он иногда «бывал агрессивен».

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: прокуратура , Подмосковье , стрельба в школе , Ивантеевка
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