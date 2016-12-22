Прокуратура Ивантеевки рассказала подробности нападения в школе

Девятиклассник, который устроил стрельбу в подмосковной школе № 1 в Ивантеевке, во время нападения ударил учителя кухонным топориком по голове. Об этом сообщается на сайте управления прокуратуры по Московской области.

Собеседник агентства уточнил, что 15-летний ученик 9-го класса напал на учительницу во время урока информатики. После этого он начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия.

По поручению подмосковного прокурора Алексея Захарова прокуратура Ивантеевки начала проверку в связи со стрельбой и нападением на педагога. На месте происшествия находится городской прокурор Сергей Кошелев.

Стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке открыл девятиклассник. В МВД сообщили, что подросток 2002 года рождения разбросал в классе дымовые шашки и стрелял из пневматики. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая учительницу. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу Ивантеевки.

СМИ опубликовали видео задержания нападавшего. По словам пострадавшей ученицы этой школы Ангелины, его зовут Михаил. Еще одна ученица данной школы, одноклассница Михаила, заявила, что он иногда «бывал агрессивен».