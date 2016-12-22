Соседка открывшего стрельбу в школе заявила о его планах устроить теракт

Устроивший стрельбу в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке Михаил рассказывал, что планирует устроить теракт. Об этом РБК сообщила соседка Михаила Мария, которая также является школьницей.

«Когда мы гуляли, он ходил за нами, у него были пистолеты и самодельные гранаты. Вчера я шла домой, и он стоял рядом около подъезда и сказал, что завтра устроит теракт. Я не поверила. Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала Мария.

Стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке устроил ученик 9-го класса. Как сообщали в МВД, подросток 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

В региональном МЧС РБК назвали имена пострадавших: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летняя Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточнил, что Калмыкова является учительницей математики и информатики.

Как сообщала РБК одна из одноклассниц Михаила, он был нестабильным человеком. «Иногда бывает агрессивен», — рассказывала она.