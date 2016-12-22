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Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в подмосковной школе
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Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в подмосковной школе
Общество, 12:14
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Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в подмосковной школе

Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в школе в подмосковной Ивантеевке. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

По данным полицейских, устроивший стрельбу подросток был задержан.

«По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы», — заявили в полиции.

Как сообщил РБК источник в региональном МЧС, пострадавшие это: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летний Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточнил, что Калмыкова является учительницей математики и информатики.

Теги: стрельба , Подмосковье , Школа
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