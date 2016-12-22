Васильева ответила на предложение перенести начало учебного года

Начало учебного года 1 сентября — это традиция. Об этом ​на встрече с молодыми учеными ДВФУ в рамках ВЭФ заявила министр образования России Ольга Васильева, передает корреспондент РБК.

«Страна у нас не южная, и очень хорошо, что у нас именно 1 сентября. Это традиционно», — заявила Васильева.

Депутаты ЛДПР в конце августа внесли в Госдуму законопроект, предлагающий позволить муниципалитетам самим принимать решение о дате начала учебного года. То есть они могут сделать первым учебным днем 1 октября, а начало летних каникул перенести на 1 июля. Депутаты объясняли свою инициативу климатическими условиями нашей страны. По их мнению, перенос начала учебного года позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

В Общественной палате (ОП) заявили, что данный проект не имеет перспективы. По словам председателя комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Дианы Гурцкой, ей «трудно» представить, что кто-то может «серьезно» отнестись к «такой» инициативе.

В Минобрнауки РБК сообщили, что не готовы переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. В ведомстве отмечали, что этот вопрос «выносился на обсуждение ранее» и «не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества».