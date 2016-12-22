Ученики школы в подмосковной Ивантеевке рассказали о стрельбе

Пострадавшая во время стрельбы в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке ученица Виктория рассказала РБК об обстоятельствах произошедшего.

«Я сейчас в больнице, меня допрашивают. В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога», — сказала она.

Учащийся школы № 1 Глеб сообщил РБК, что из здания эвакуировали всех, после того, как ученик девятого класса открыл стрельбу, предположительно, из пневматического оружия.

«Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — уточнил школьник.

Другая ученица этой школы, Ангелина, заявила РБК, что во время ЧП находилась на уроке. «Мы сидели в классе. Пришла учительница из соседнего кабинета, позвала нашу [учительницу]. Они о чем-то поговорили, затем наша учительница залетела в класс. Сказала запереть дверь изнутри и ушла», — рассказала девочка.

По словам Ангелины, спустя минуту учитель вернулась и сказала детям быстро покинуть школу. «Мы выбежали на улицу. К тому времени там уже была вся школа. Все говорили, что какой-то девятиклассник пришел на урок информатики с пневматическим пистолетом и начал стрельбу. Его одноклассники выпрыгивали из окна, это второй этаж», — сообщила собеседница РБК.

Ангелина добавила, что школьника, который открыл стрельбу, «связали». По ее оценке, на место прибыли две машины скорой помощи, три-четыре пожарных автомобиля и столько же полицейских машин.

Школьница уточнила, что устроивший стрельбу — ученик 9А класса Михаил. Одна из одноклассниц Михаила в разговоре с РБК охарактеризовала его как нестабильного человека. «Иногда бывает агрессивен», — отметила она.

По данным источника РБК в подмосковном ГУ МВД, двое полицейских вывели из школы подростка. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео его задержания. Ранее источник РБК в региональном МЧС сообщал о четырех пострадавших при стрельбе в школе. По данным источника РБК в МВД, ими стали учительница математики и трое подростков.