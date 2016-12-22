СМИ узнали о заявке на митинг в поддержку мусульман Мьянмы в Москве

В префектуру Центрального округа Москвы подана заявка на проведение акции в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом сообщает Ura.ru, в распоряжение которого попала копия уведомления о пикете.

По данным издания, представители мусульманского сообщества хотят провести митинг на 200 человек 8 сентября.

При этом в мэрии Москвы РБК сообщили, что не слышали про заявку на митинг.

«Никаких заявок в правительство Москвы на проведение данной акции на сегодняшний момент не поступало», — заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Столкновения между правительством и мусульманским меньшинством рохинджа продолжаются в Мьянме десятилетиями, но в конце августа они обострились. В чем причины конфликта и как он развивался — в видеосюжете РБК. (Видео: РБК)

У посольства Мьянмы в Москве 3 сентября прошла несанкционированная акция протеста против «геноцида» мусульман. Митинг был вызван новой вспышкой конфликта на западе Мьянмы 25 августа. Тогда группы повстанцев из мусульман народности рохинджа напали на 30 блок-постов полиции.

Участники акции в Москве называли коренных жителей Мьянмы, исповедующих буддизм, террористами. По подсчетам РБК, в течение дня в акции приняли участие около 800 человек. Аналогичная акция прошла в Грозном. По данным чеченских властей, на митинг пришли 1,1 млн человек.