Леонтьев прокомментировал возможность мировой с «Системой»

Никаких предложений по условиям мирового соглашения со стороны "Системы" никогда не поступало, заявил РБК пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.

«С их стороны пока только демагогия и издевательство над судебной системой», - сказал Леонтьев, подчеркнув, что это его личное мнение.

Ранее сегодня президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС, заявил, что рассчитывает на заключение руководством «Роснефти» и «Системы» мирного урегулирования спора по иску «Роснефти» более чем на 170,6 млрд руб.

«Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

23 августа Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» к «Системе» в рамках спора об обоснованности прошедшей в 2014 году реорганизации «Башнефти», однако сократил затребованную истцом сумму до 136,3 млрд руб.

4 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин пообещал проанализировать «те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд руб.».