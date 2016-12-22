В результате падения башенного крана в Химках погиб человек

В результате падения строительного крана в подмосковных Химках погиб один человек, двое пострадали. Об этом заявили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.
Источник в экстренных службах Москвы заявил ТАСС, что пострадали три человека. Собеседник агентства подтвердил гибель одного человека.
По данным МЧС, башенный кран упал в Химках по адресу: улица Молодежная, дом 74. Падение произошло на строительной площадке при монтаже крана на высоте 20 м.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Главгосстройнадзора, объект, на котором упал кран, принадлежит группе ПИК.
Монтаж крана осуществляла компания ООО «Вертикаль». Погибшие и пострадавшие — сотрудники этой компании, рассказала РБК предстаивтель ГК ПИК Татьяна Гулина-Сейранян.
Один из жителей Химок опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой видно упавший кран. Части конструкции лежат на земле.