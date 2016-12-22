Посол Филиппин назвал возможную дату подписания соглашения с Россией

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Филиппинами может быть подписано в октябре. Об этом заявил посол Филиппин в России Карлос Соррета, передает «Интерфакс».

По словам посла, соглашение может быть подписано во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Манилу.

«В октябре пройдет встреча министров обороны Россия — АСЕАН в Маниле. Ожидается также двусторонняя встреча с российским министром», — сообщил Соррета.

Ранее Соррета сообщал «Интерфаксу», что соглашение о ВТС между Россией и Филиппинами почти готово к подписанию. Он отмечал, что, «говоря о содержании этого соглашения», Филиппины «заинтересованы в обучении, обмене разведданными и поставках вооружений».

В июне Соррета также заявил, что Филиппины впервые в истории планируют закупить оружие в России. Он отмечал, что соответствующее соглашение планируется подписать до конца года. По его словам, Россия предложила Филиппинам хорошую систему кредитования.