Замдиректора спецучилища на Урале получил 3,5 года за избиение детей

В Свердловской области суд приговорил Сергея Бакшаева, заместителя директора Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1 для подростков с девиантным поведением, к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия к воспитанникам. Также его лишили на три года права занимать должности в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Асбестовский городской суд по области обвинил 47-летнего замдиректора училища в совершении шести эпизодов преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения).

Суд установил, что с февраля 2014 по декабрь 2015 года Бакшаев избивал воспитанников, в том числе чтобы узнать, есть ли у детей запрещенные предметы — сотовые телефоны. 27 августа 2015 года в своем рабочем кабинете замдиректора ударил несовершеннолетнего бильярдным кием и разделочной доской, а другого воспитанника училища душил к коридоре.

Сотрудники СК России осмотрели помещения училища и изъяли необходимые для следствия документы. Также они допросили сотрудников и воспитанников учебного заведения, включая тех подростков, к которым применялось насилие. Всего допросили более 250 свидетелей.

Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести причиненного потерпевшим вреда.

СКР направило в Министерство образования и науки России представление для устранения выявленных нарушений и недопущения их в будущем.

В конце августа 2016 года полиция Свердловской области сообщила о побеге из Рефтинского спецучилища около 30 воспитанников. Областная прокуратура сообщала о побеге 46 воспитанников. Причиной побега стало то, что накануне дети выразили несогласие с режимом пребывания и разбили на кухне керамическую посуду. На следующий после побега день полиция вернула в училище 27 сбежавших подростков. В сообщении полиции уточнялось, что в отношении детей «противоправных действий не совершалось». Также сообщалось о поиске еще семерых воспитанников.



После этого СК по Свердловской области начал доследственную проверку по факту побега воспитанников. 9 сентября того же года Следственный отдел по городу Асбест СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в училище по ч.ч.1,2 ст.212 УК РФ «Организация и участие в массовых беспорядках».