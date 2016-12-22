Путин рассказал о готовности КНДР «есть траву» ради ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин считает, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР и введение новых санкций в отношении Пхеньяна, с тем чтобы заставить его отказаться от разработки ядерного оружия, бессмысленно.

Такое заявление Путин сделал во время итоговой пресс-конференции после окончания саммита БРИКС в Китае, передает «РИА Новости».

По его словам, в КНДР «будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний», поэтому введение новых санкций в отношении Северной Кореи — это путь в тупик.

При этом, подчеркнул Владимир Путин, Россия осуждает ядерные испытания Северной Кореи. «Россия осуждает эти шаги со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер», — сказал он. По его словам, любой иной путь, кроме мирных переговоров с КНДР, будет прямой дорогой к «планетарной катастрофе».

Президент России также отметил, что нелепо вносить Россию в один санкционный список с Северной Кореей и Ираном, а затем просить объединиться в вопросе санкций в отношении Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России 2 августа, документ также предусматривал ограничения в отношении Ирана и КНДР. Одна из новаций документа — запрет для американских компаний передавать технологии нефтедобычи проектам, доля российского участия в которых составляет 33% или больше.

В воскресенье, 4 сентября, Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы, которой, согласно официальному сообщению властей, может быть оснащена баллистическая ракета.