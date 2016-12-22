Глава Приморья рассказал о «закрытом» плане на случай угрозы от КНДР

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил во время Восточного экономического форума, что у края существуют планы «закрытого характера» на случай угрозы со стороны КНДР, передает «Интерфакс».
«Могу всех успокоить. Планы существуют, они носят закрытый характер. Поэтому здесь о них говорить не буду», — сказал Миклушевский.
По его словам, эти планы носят «общий характер» и предусматривают защиту «от всех потенциальных угроз».
«Специально говорю: потенциальных. Не надо, на мой, взгляд, сейчас кого-то пугать», — подчеркнул губернатор.
Приморье — единственный регион России, который непосредственно граничит с КНДР.
Ранее, 4 сентября, власти КНДР отчиталась об «идеальном» испытании водородной бомбы, а жители ряда населенных пунктов Приморья ощутили подземные толчки силой до двух баллов, уточняет агентство.