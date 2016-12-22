Минприроды предложило перевести Eurasia Drilling в российскую юрисдикцию

Министерство природных ресурсов предлагает полностью перевести нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Сompany (EDC) в рамках возможной сделки по покупке ее американской компанией Schlumberger в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает ТАСС.

«Минприроды предложило ФАС установить требование к сделке Schlumberger в части перевода EDC полностью под российскую юрисдикцию и формирования органов управления компании из лиц, имеющих доступ к гостайне в соответствии с российским законодательством», — сказал Донской.

В июле Schlumberger договорилась о покупке 51% в Eurasia Drilling Company. В EDC отмечали, что сделка должна быть одобрена ФАС. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Schlumberger необходимо получить специальное разрешение на сделку у Министерства финансов США. Это связано с тем, что сделке мешают санкции, которые ввел Вашингтон в отношении российских энергетических компаний.

Вице-премьер Сергей Дворкович заявил, что сделка задерживается из-за непредсказуемости ситуации с санкциями США. Он отмечал, что возможны любые сделки, однако необходимо «понять все последствия: что мы получаем, какие риски есть, тогда уже принимать окончательное решение».