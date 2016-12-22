Донской исключил влияние проблем с США на расширение арктического шельфа

Сложности в отношениях России и США не оказывают влияния на работу по подготовке российской заявки на расширение арктического шельфа. Об этом в кулуарах ВЭФ-2017 журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает РБК.

«То, что происходит сейчас в международных отношениях, на данный момент влияния не имеет», — сказал Донской.

Глава Минприроды уточнил, что Россия проведет следующую презентацию заявки в ООН на расширение арктического шельфа в ноябре 2017 года.

«Сейчас проходит очередная сессия ООН, наши коллеги работают с экспертами. Еще одна сессия будет в ноябре», — сказал он.

Россия с 2001 года претендует на участок шельфа, включающий хребты Ломоносова и Менделеева. Ей удалось получить участок на шельфе Охотского моря площадью 52 тыс. кв. км.

В 2015 году Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике за счет присоединения богатых углеводородами хребтов Ломоносова и Менделеева.

В конце августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия намерена выделить 160 млрд руб. на развитие Арктики до 2025 года.