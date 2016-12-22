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Сын Хрущева рассказал о причинах передачи Крыма Украине
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Сын Хрущева рассказал о причинах передачи Крыма Украине
Украинский кризис, 07:19
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Сын Хрущева рассказал о причинах передачи Крыма Украине

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине в 1954 году было вызвано экономическими причинами. Об этом он сказал в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

«Когда в Крыму стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал (Северо-Крымский канал. — РБК.), который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине», — пояснил Сергей Хрущев. «Если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине», — отметил он.

Он подчеркнул, что в этом решении «никакой политики не было». Не было «никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине», — добавил Хрущев. «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться. Там посадили много винограда», — отметил он.

О причинах передачи Крыма Украине в 1954 году Сергей Хрущев также говорил и ранее. «Никита Сергеевич не дарил Украине Крым. И никакого волюнтаризма там не было. Как, впрочем, и нарушения законодательства», — сказал он в интервью «Комсомольской правде» в 2014 году. Он рассказал, что в период с 1956 по 1960 годы было запланировано сооружение Северо-Крымского канала, с которым «возникли проблемы». Они появились из-за того, что часть канала «относилась к Крыму, то есть, находилась под юрисдикцией России, что могло вызвать в ходе строительства бюрократические неувязки: разные организации различного подчинения, даже разные республиканские правительства», — отмечал Хрущев. «Для того, чтобы этого не возникало, появилась идея подчинить Крым Украине, потому что передать большой кусок Украины РСФСР было невозможно», — пояснял он.

Крым был областью в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, после чего полуостров перешел в состав Украинской ССР. В 1961 году началось строительство Северо-Крымского канала. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы в Крым через Северо-Крымский канал. По нему на полуостров подавалась вода из реки Днепр, большую часть которой использовали для орошения полей и других сельскохозяйственных нужд.

В марте 2014 года Крым вошел в состав России после того, как на полуострове был проведен референдум. Украина и большинство стран — членов ООН, в том числе страны из «Большой семерки», члены Североатлантического альянса и Европейского союза, результаты референдума не признали. Они расценили действия России как агрессию и аннексию части украинской территории и нарушение ее целостности. Присоединение Крыма признали КНДР, Афганистан, Куба, Венесуэла, Сирия и Никарагуа.

Теги: Украина , Крым , Никита Хрущев , Сергей Хрущев
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