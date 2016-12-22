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Площадку молодежного форума ВЭФ сменили из-за ограничений ФСО
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Площадку молодежного форума ВЭФ сменили из-за ограничений ФСО
Общество, 06:23
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Площадку молодежного форума ВЭФ сменили из-за ограничений ФСО

Организаторы форума молодых предпринимателей «Точка притяжения-Дальний Восток» перенесли свои мероприятия с площадки Восточного экономического форума (ВЭФ) в связи с ограничениями ФСО. Об этом после первой сессии форума объявил участникам председатель клуба молодых предпринимателей Приморского края Евгений Шкарупа, передает корреспондент РБК.

Форум молодых предпринимателей перенесли из кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове «Русский» на материк, уточнил он. По его словам, из 400 участников поверку ФСО прошли только 65. В этой связи с 12:00 по местному времени (5:00 мск) форум переносится на материк. «Следующая сессия пройдет в здании Филармонии», — добавил Шарупа.

«Проведение Форума молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток» должно способствовать интеграции Дальнего Востока России в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится на сайте Восточного экономического форума. Спикерами выступят представители крупных компаний России, Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы технологического развития и цифровой экономики. Кроме того, участники обсудят вопросы выхода российских компаний на азиатские рынки на примерах успешных кейсов и возможности тиражирования мировых предпринимательских практик на Дальнем Востоке.

В 2017 году в программу ВЭФ впервые включили молодежную повестку, отмечается на сайте форума. Третий Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 6-7 сентября. Также некоторые мероприятия пройдут в стартовый день ВЭФ-2017 — 5 сентября.

Теги: ФСО , форум , Владивосток , ВЭФ
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