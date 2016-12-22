Глава Якутии заявил об отсутствии необходимости приватизации АЛРОСА

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов сообщил о том, что в настоящий момент необходимости приватизации компании АЛРОСА, по его мнению, нет. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке он сказал корреспонденту РБК.

«Я сохраняю свою позицию — сегодня при всех сложностях, в таком виде, как она есть, компания чувствует себя достаточно уверенно», — заявил он.

Приватизацию АЛРОСА правительство начало в июле прошлого года. Тогда была открыта книга заявок на размещение пакета акций компании. Встречи с потенциальными инвесторами по поводу участия в приватизации 10,9% акций АЛРОСА, как писал «Интерфакс» со ссылкой на нескольких источников, знакомых с ходом подготовки продажи пакета, должны были продлиться до конца июня 2016 года. Тогда министр экономического развития Алексей Улюкаев, в свою очередь, отмечал, что разместить госдолю планировалось на Московской бирже, а привлечь от ее продажи — не менее 60 млрд руб.

Позже, 24 августа 2017 года, «Коммерсантъ» со ссылкой на двух участников рынка и федерального чиновника, сообщил о том, что Минфин подготовил план мероприятий по развитию алмазогранильной отрасли в России. Согласно этому плану у АЛРОСА должны были появиться новые акционеры. Как уточняли собеседники газеты, до 1 декабря должны состояться переговоры Минфина, Минвостокразвития и АЛРОСА с потенциальными инвесторами в алмазодобычу.

Конкретные мена в документе, как уточнял «Коммерсантъ», не назывались, однако несколько лет назад, по информации газеты, ключевым претендентом на роль стратега считался бизнесмен Сулейман Керимов, семья которого контролирует ПАО «Полюс».