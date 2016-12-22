В Северо-Курильске после тайфуна «Санву» ввели режим ЧС

​В Северо-Курильске на острове Парамушир после тайфуна «Санву» ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.​

По его словам, дожди уже прекратились, однако река Кузьминка в результате тайфуна «поменяла русло и вошла в город вдоль улиц с жилыми домами». «Ущерб еще не подчитывали, но он уже составляет несколько десятков миллионов рублей», — сказал Овсянников.

Он добавил, что река затопила и снесла большое количество гаражей и автомобилей. Жильцы 12 квартир сообщили, что их квартиры на первых этажах подтоплены, «уровень воды в этих квартирах — от щиколотки до колена», рассказал вице-мэр. По его словам, 12 двухэтажных домов оказались обесточены.

Он также отметил, что в результате стихии вышла из берегов еще одна река - Матросская, которая размыла 500 м автодороги. На обеих реках были повреждены четыре моста. По словам Овсянникова, вода из города ушла почти полностью, однако город занесло большим количеством ила, песка и ветками деревьев.