Число жертв урагана «Харви» в США возросло до 60 человек

Число погибших в результате урагана «Харви» и вызванных им наводнений на южном побережье США в штате Техас, достигло 60 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Больше всего людей погибли в техасском округе Харрис, число жертв там достигло 30, пишет агентство.

Телеканал CNN со ссылкой на спасателей 1 сентября сообщал, что в результате урагана в Техасе погибли 47 человек.

Ураган «Харви» обрушился на штаты Техас и Луизиану 25 августа. Он стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч, от него пострадало порядка 100 тыс. домов. В результате стихи оказались затоплены обширные территории, парализован транспорт и оборваны линии электропередач, из-за чего остались без электричества около 155 тыс. человек. В Мексиканском заливе была сокращена добыча нефти.

Власти Техаса заявили об ущербе от «Харви» в более чем $125 млрд. Они отмечали, что ущерб превышает последствия урагана «Катрина», который обрушился на Новый Орлеан в 2005 году.