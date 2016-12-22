Екатеринбургская епархия осудила нападение на кинотеатр «Космос»

Екатеринбургская епархия опубликовала на своем сайте заявление, в котором осудила нападение на киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге.

«Нападение с попыткой поджога на ККЦ «Космос» расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что представители Екатеринбургской епархии «всегда подчеркивали, что выражение несогласия против фильма «Матильда» должно находиться в рамках закона». «Психический недуг человека, совершившего преступление 4 сентября, не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма «Матильда», — подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем представители епархии указали на отсутствие «цивилизованного диалога, связанного с выходом фильма «Матильда», что «создает потенциал для развития конфликтов, связанных с нежеланием авторов фильма слышать обеспокоенности верующих людей». «Выражаем опасения, что в год столетия трагической гибели Царской семьи демонстрация художественных произведений, разделяющих граждан России, не может быть средством построения мира и взаимного уважения», — говорится в заявлении.

Микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге утром 4 сентября. Очевидцы рассказали, что после столкновения из автомобиля выбежали два человека, после чего один из них бросил в кинотеатр «коктейль Молотова». Злоумышленники сбежали с места происшествия. В фойе начался пожар, его удалось потушить спустя 30 минут. Со второго этажа кинотеатра эвакуировали пятерых человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в причастности к пожару. После случившегося мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что мужчина является «православным футбольным фанатом», а его действия связаны с протестами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Нападение на кинотеатр Ройзман назвал «терактом».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).