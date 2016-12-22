СБУ сообщила о запрете въезда на Украину Владимиру Меньшову

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому режиссеру и актеру Владимиру Меньшову. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф», ранее обратившееся в спецслужбу с запросом.

Такое решение СБУ приняла еще в марте 2016 года, однако об этом стало известно только сейчас. Меньшову запрещен въезд на Украину сроком на пять лет, говорится в ответе СБУ. В ответе также отмечается, что уголовных претензий к российскому режиссеру у властей Украины нет.

​В начале апреля российский писатель Захар Прилепин, являющийся майором ДНР, заявил, что Владимир Меньшов «привез деньги, чтобы помочь Донбассу». По словам Прилепина, режиссер пришел к нему на съемки программы «Чай с Захаром» для сайта писателя и передал ему пакет с ноутбуком, деньгами и медикаментами. «Я пересчитал что там было в пакете. Там был один миллион рублей. И вот мы начали с этим миллионом работать», — отмечал Прилепин.

После этого украинские спецслужбы начали изучать этот вопрос, говорила спикер СБУ Елена Гитлянская. Она отмечала, что в случае, если Меньшов направил деньги на «финансирование террористических организаций», которыми Украина считает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, это может стать поводом для запрета режиссеру во въезде в страну или для возбуждения уголовного дела. «Если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка — это другое дело», — говорила Гитлянская.

Сам Меньшов в разговоре с РБК в апреле выразил недоумение в связи с тем, что СБУ начала проверку информации передачи денег Донбассу. «Не понимаю, почему служба безопасности чужого государства проявляет интерес к гражданам другой страны», — говорил он.

Позже глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что 1 млн руб, который Владимир Меньшов передал Донбассу, будет потрачен на детские дома и интернаты. «Огромное спасибо этому человеку. Это действительно поступок настоящего мужчины», — говорил Захарченко.