Трамп и Меркель обсудили санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили последнее ядерное испытание КНДР и возможное ужесточение санкций против Пхеньяна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

Центральной темой разговора стало испытание водородной бомбы в КНДР, проведенное 3 сентября. Оба лидера признали испытание «новой и недопустимой» эскалацией ситуации. Меркель и Трамп согласились в том, что международное сообщество должно продолжить оказание давления на КНДР, а Совет безопасности ООН — ужесточить санкции против Пхеньяна.

Ангела Меркель подтвердила, что Берлин будет добиваться принятия ответных мер против Северной Кореи на уровне Европейского союза.

Также лидер Германии выразила соболезнования Дональду Трампу в связи с жертвами урагана «Харви» в США.

Об успешном испытании водородной бомбы Пхеньян объявил в воскресенье, 3 сентября. Информация об этом была подтверждена с помощью данных с сейсмостанций разных стран, которые зафиксировали подземные толчки на территории КНДР, которые могли быть вызваны взрывом. По оценкам южнокорейских специалистов, мощность ядерного заряда могла составить порядка 100 кт. Испытание, проведенное в воскресенье, стало шестым ядерным взрывом, который провели военные Северной Кореи.