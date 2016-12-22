СМИ узнали об аварии с участием сына Силуанова в Москве

На востоке Москвы произошло ДТП с участием сына главы Минфина Антона Силуанова Глеба. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По информации телеканала, авария произошла на улице Жебрунова в районе Сокольники. Глеб Силуанов, управляя мотоциклом, столкнулся с автомобилем. По данным источников, сын министра получил травмы при ДТП. «По предварительной информации, автомобиль не уступил мотоциклисту при повороте дорогу», — сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Комментировать информацию об аварии в московской полиции отказались. «Мы не можем комментировать данное ДТП. Это не наше решение, но никаких комментариев дать не могу», — заявил РБК дежурный пресс-службы ГИБДД Москвы.

Как уточняет издание Znak.com, авария произошла еще 3 сентября. Водитель автомобиля Opel при повороте не пропустил молодого человека на мотоцикле. Мотоциклист упал и получил сотрясение мозга, после чего был госпитализирован.

Согласно декларации о доходах членов правительства, Антон Силуанов владеет мотоциклами BMW k 1600 GTL и Harley-Davidson FLSTC 103 АNV.