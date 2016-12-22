Прощание с Виктором Черепковым пройдет в больнице Управделами президента

Прощание с экс-мэром Владивостока Виктором Черепковым, намеченное на завтра, пройдет в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента. Об этом сообщил РБК первый заместитель Черепкова Александр Асеев.

Адрес, где состоится церемония прощания — улица Маршала Тимошенко, дом 25. Мероприятие пройдет с 9:00 до 10:00.

Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков умер в Москве 2 сентября на 76-м году жизни. В последние годы он руководил незарегистрированной партией «Свобода и народовластие». Причиной смерти политика стал рак. Похороны Черепкова пройдут во Владивостоке.

Черепков был главой городской администрации Владивостока с 1993 по 1998 год. За это время он дважды отстранялся от должности на фоне затяжного конфликта с возглавлявшим тогда администрацию Приморского края Евгением Наздратенко. В 1994 году, после первого отстранения Черепкова и его отказа покинуть свой пост, кабинет градоначальника штурмовал ОМОН. В 1998 году Черепкова от должности отстранил своим указом президент Борис Ельцин.