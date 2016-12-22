Роскомнадзор заблокирует ролик видеоблогеров о Тинькофф Банке

В Роскомнадзор передали определение суда, в котором предписывается заблокировать ролик о председателе совета директоров Тинькофф Банка Олеге Тинькове, размещенный на YouTube-канале Nemagia. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Роскомнадзора.

Согласно определению, Роскомнадзор обязан заблокировать ссылку на видеозапись до окончания судебного разбирательства и предотвратить ее распространение в интернете. Создателям ролика, кемеровским блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, которые выступают ответчиками по иску, также запрещается распространять этот ролик. В конце августа блогеры разместили видеозапись на канале Nemagia, в которой они критикуют деятельность Тинькова.

Ранее, 24 августа, Тинькофф Банк подал иск к Печерскому и Псковитину, а также к компании ООО «Развитие». «Те, кто поливает грязью Тинькофф Банк, поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 тыс. сотрудников», — заявил газете «Ведомости» представитель банка.