Роскомнадзор заблокирует ролик видеоблогеров о Тинькофф Банке

В Роскомнадзор передали определение суда, в котором предписывается заблокировать ролик о председателе совета директоров Тинькофф Банка Олеге Тинькове, размещенный на YouTube-канале Nemagia. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Роскомнадзора.
Согласно определению, Роскомнадзор обязан заблокировать ссылку на видеозапись до окончания судебного разбирательства и предотвратить ее распространение в интернете. Создателям ролика, кемеровским блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, которые выступают ответчиками по иску, также запрещается распространять этот ролик. В конце августа блогеры разместили видеозапись на канале Nemagia, в которой они критикуют деятельность Тинькова.
Ранее, 24 августа, Тинькофф Банк подал иск к Печерскому и Псковитину, а также к компании ООО «Развитие». «Те, кто поливает грязью Тинькофф Банк, поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 тыс. сотрудников», — заявил газете «Ведомости» представитель банка.Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, иск был подан 23 августа. Однако сумма иска и претензии к ответчикам не указываются. В картотеке Центрального районного суда Кемерово также имеются сведения об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, который 28 августа был подан Тиньковым к Печерскому и Псковитину. Сумма иска и претензии к блогерам также не уточняются.