Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поблагодарил Владимира Путина за осуждение насилия против мусульман в Мьянме. При этом он напомнил, что ​«является верным пехотинцем нашего президента».

«Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», — написал Кадыров. Таким образом он отреагировал на соответствующие слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, который после встречи Путина с египетским лидером Ас-Сиси выразил от имени президента осуждение насилию в Мьянме.

Кадыров заявил, что для него «религия всегда была и будет на первом месте». «В своей жизни я боюсь только Аллаха. Все свои действия я совершаю, сверяясь с нормами поведения истинного мусульманина», — рассказал Кадыров. Поэтому, продолжил чеченский лидер, он считает своим долгом «защитить тех, кто нуждается в помощи».

«Простые люди очень часто становятся жертвами политических игр. А государственные деятели — заложниками этих игр. И получается, что в XXI веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека», — добавил он.

Столкновения между правительством и мусульманским меньшинством рохинджа продолжаются в Мьянме десятилетиями, но в конце августа они обострились. В чем причины конфликта и как он развивался — в видеосюжете РБК. (Видео: РБК)

Конфликт в Мьянме оказался в центре внимания российских СМИ после того, как 3 сентября на акцию в поддержку мусульман Мьянмы вышли российские мусульмане. Они собрались на митинг возле посольства Мьянмы в Москве. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам.

На следующий день митинг в поддержку мусульман Мьянмы состоялся в Грозном. Согласно отчету чеченской полиции, на него собрались более миллиона человек. При этом население всей республики составляет порядка 1,4 млн человек.

На митинге выступил и сам Кадыров, призвавший чеченцев помочь «братьям» в Мьянме продовольствием и медикаментами.

Накануне, 3 сентября, Кадыров заявил, что выступит против позиции России, если Москва поддержит мьянмарских военных. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал он.