Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поблагодарил Владимира Путина за осуждение насилия против мусульман в Мьянме. При этом он напомнил, что «является верным пехотинцем нашего президента».
«Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», — написал Кадыров. Таким образом он отреагировал на соответствующие слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, который после встречи Путина с египетским лидером Ас-Сиси выразил от имени президента осуждение насилию в Мьянме.
Кадыров заявил, что для него «религия всегда была и будет на первом месте». «В своей жизни я боюсь только Аллаха. Все свои действия я совершаю, сверяясь с нормами поведения истинного мусульманина», — рассказал Кадыров. Поэтому, продолжил чеченский лидер, он считает своим долгом «защитить тех, кто нуждается в помощи».
«Простые люди очень часто становятся жертвами политических игр. А государственные деятели — заложниками этих игр. И получается, что в XXI веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека», — добавил он.
Конфликт в Мьянме оказался в центре внимания российских СМИ после того, как 3 сентября на акцию в поддержку мусульман Мьянмы вышли российские мусульмане. Они собрались на митинг возле посольства Мьянмы в Москве. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам.
На следующий день митинг в поддержку мусульман Мьянмы состоялся в Грозном. Согласно отчету чеченской полиции, на него собрались более миллиона человек. При этом население всей республики составляет порядка 1,4 млн человек.
На митинге выступил и сам Кадыров, призвавший чеченцев помочь «братьям» в Мьянме продовольствием и медикаментами.
Накануне, 3 сентября, Кадыров заявил, что выступит против позиции России, если Москва поддержит мьянмарских военных. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал он.
Конфликт между представителями народа рохинджа — этническими бенгальцами-мусульманами, переселенными в Мьянму в XIX — начале XX века британскими властями, — и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Его эскалация произошла после перехода в 2011–2012 годах власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому. Рохинджа этих изменений не приняли, в связи с чем между ними и правительственными войсками начали происходить регулярные боестолкновения. В Нейпьидо рохинджа тем временем официально признали незаконными мигрантами и боевиками, которые поддерживают террористические организации.
Обострение конфликта произошло в августе этого года. 1 сентября Reuters со ссылкой на заявление армии Мьянмы сообщил о том, что в ходе столкновений правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибло около 400 человек. При этом потери армии республики, согласно заявлению, из них составили только 15 человек.