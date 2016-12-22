Пэрис Хилтон решила заняться продвижением ICO-проекта Lydian

Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон сообщила о своем участии в начальном размещении токенов (ICO) сингапурского проекта Lydian. Об этом Хилтон написала в своем Twitter.

«С нетерпением жду участия в новом проекте Lydian», — написала она.

Проект Lydian посвящен разработке технологий, основанных на базе блокчейна, для того чтобы снизить случаи мошенничества в сфере рекламы и максимально повысить эффективность рекламных маркетинговых кампаний.

В сентябре 2016 года Пэрис Хилтон также могла принять участие в подобном проекте. Тогда бывший коммерческий директор блокчейн-платформы Ethereum Стивен Туал опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он находится в компании с Пэрис Хилтон.

https://www.instagram.com/p/BJ5lNlzBw5m/?taken-by=stephantual

В подписи к фотографии указывается, что Хилтон «самым невероятным образом намерена попробовать себя в технологиях и социальных сервисах нового тысячелетия».