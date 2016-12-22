«Роснефть» направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

«Роснефть» будет по меньшей мере дважды в год направлять не менее 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с выплатами на дивиденды согласно дивидендной политике компании.

«Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли <…> в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. При этом целевой периодичностью дивидендных выплат является выплата дивидендов <…> по меньшей мере два раза в год», — отмечается в документе. В нем также говорится о том, что рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров компании на основе финансовых результатов деятельности «Роснефти» по итогам года.

В начале июля стало известно о том, что «Роснефть» намерена выделить 50% прибыли по МСФО на дивиденды за первое полугодие 2017 года.

4 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не видит возможности для установления единых правил выплат дивидендов для российских госкомпаний на уровне 50% прибыли по МСФО. «Не думаю, что возможно установление какого-то общего правила для всех в немедленном режиме», — заявил он.

По словам Дворковича, всё зависит от конкретной компании. Вице-премьер отметил, что сомневается в том, что в «Газпроме» будут выплачивать дивиденды на уровне 50% прибыли по МСФО. Он добавил, что в «Транснефти» такой вариант выплат возможен, однако не смог точно сказать, будут ли они на уровне 50% прибыли по МСФО или нет. В конце августа стало известно, что «Трансефть» по итогам первого полугодия текущего года выплатит акционерам дивиденды на сумму около 27,6 млрд руб.