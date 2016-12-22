В DEA Михаила Фридмана сменится гендиректор

В нефтегазовой компании DEA, подконтрольной LetterOne Михаила Фридмана с партнерами, сменится гендиректор, говорится в сообщении компании. В январе 2018 года Томаса Рапуна, который руководил компанией восемь лет, сменит Мария Ханссен, сейчас она возглавляет подразделение разведки и добычи французского холдинга Engie.

У Ханссен большой опыт работы в нефтегазовой отрасли, она работала в таких компаниях, как Hydro, Statoil и Aker. «Она идеально подходит для того, чтобы руководить DEA в следующей фазе ее развития и роста. Она привнесет коммерческое мышление, финансовое и стратегическое видение вместе с впечатляющим техническим бэкграундом», — отметил председатель наблюдательного совета DEA Лорд Браун.

LetterOne приобрела DEA в 2015 году за €5,1 млрд, компания работает в Норвегии, Дании, Германии и Египте и начинает добычу в Алжире. У DEA также есть лицензии на разведку нефтегазовых месторождений в Ирландии, Ливии, Суринаме и Туркменистане. К тому же недавно компания привлекла партнера для работы на шельфе Бразилии.