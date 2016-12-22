В Россельхознадзоре обсудили возможность импорта обезьян из Вьетнама

Возможность поставок обезьян в Россию обсудили на встрече в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов и торговый советник посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

В конце августа представители Россельхознадзора посетили один из питомников по разведению обезьян во Вьетнаме. В связи с этим Зыонг Хоанг Минь поднял вопрос о поставках животных в Россию. В Россельхознадзоре ответили, что рассмотрят это предложение, добавив, что в России действуют строгие требования к экспортерам обезьян. В частности, обезьян проверяют на наличие заболеваний, которые могут быть опасными для человека.

Зыонг Хоанг Минь также заявил, что Вьетнам заинтересован в увеличении поставок рыбы в Россию. По его словам, 92 вьетнамских предприятия готовы поставлять свои морепродукты для россиян. Власов ответил, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров России, и выразил надежду в увеличении товарооборота между странами.