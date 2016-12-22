На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе

В трех районах на востоке Москвы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные «Мосэкомониторинга».

В ночь с 3 на 4 сентября уровень сероводорода в районе Кожухово вырос до 1,49 ПДК. Утром 4 сентября превышение уровня сероводорода было зафиксировано в районе Жулебино. К 7:00 мск он превысил норму до 1,25 ПДК. К 9:00 мск концентрация сероводорода вернулась к норме. В 11:00 мск показатель сероводорода в районе Новокосино вырос до 1,16 ПДК.

Ранее, 28 августа, превышение ПДК сероводорода было зафиксировано в районе Выхино-Жулебино (3,5 ПДК), в Косино-Ухтомском (2,1–4,1 ПДК) районе и в районе Капотня (1,34 ПДК).

Руководитель энергетической программы «Гринпис» Владимир Чупров рассказал РБК, что в течение последних лет ухудшается качество воздуха в Москве. По мнению Чупрова, это может быть связано с выбросами с Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне и Люберецкой станции аэрации. «Необходимо улучшать технологии выброса», — отметил эксперт.