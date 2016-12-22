В СК опровергли информацию о следственных действиях в здании ведомства

Следственные действия в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) России не проводятся, руководитель ГСУ СК по Москве, генерал-майор юстиции Александр Дрыманов находится на рабочем месте. Об этом ТАСС заявила помощник Дрыманова Оксана Пищулина.
«Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. Никаких следственных действий в здании не проводится», — сообщила Пищулина.
Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении Дрыманова. Источник, близкий к СК, подтвердил РБК эту информацию. Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, проверка в отношении Дыманова проходит по делу экс-сотрудников СК, которых обвиняют в получении взяток.
«Статус Дрыманова остается пока прежним, он свидетель», — заявил собеседник агентства. Однако он не исключил, что в скором времени Дрыманов может пройти по делу как подозреваемый или обвиняемый. По информации источника газеты «Московский комсомолец», речь о задержании Дрыманова не идет, но такой вариант развития событий «вполне возможен».В середине июля 2016 года были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, задержанные потребовали взятку за освобождение из СИЗО людей криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов).