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Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина
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Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина
Общество, 18:11
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Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина

Власти Германии выслали из страны 18-летнего гражданина России, заподозренного в связях с радикальными исламистами. Об этом сообщает немецкая служба Euronews со ссылкой на сенатора от земли Бремен Ульриха Маурера.

Молодой человек, проживавший в Бремене, был доставлен в Москву рейсом из Франкфурта. Как отмечает издание, его депортация, которую изначально планировалось провести летом, затянулась из-за протеста правозащитников. В июле процесс его депортации приостановил Европейский суд по правам человека. Как утверждал сам россиянин, которого Euronews называет Измулла А., в России ему грозят пытки и арест.

Однако немецкий суд постановил, что оснований для отмены решения о депортации нет. Как отметили в пресс-службе МВД Германии, связь Измуллаха А. с исламистами была достоверно установлена. По версии правоохранительных органов, он может быть связан с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» .

В мае в Германии были упрощены нормы о депортации мигрантов, которым было отказано в получении убежища в стране. Правоохранительным органам разрешили на 10 дней задерживать мигрантов, подозреваемых в нежелательной деятельности, а также ограничивать свободу мигрантов, которые при въезде указали недостоверные сведения о себе.

Теги: Германия , депортация , исламисты
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