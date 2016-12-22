Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Москве

Лефортовский суд арестовал второго подозреваемого в подготовке терактов на 1 сентября в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

По решению суда, Диловаршо Шарипов был заключен под стражу на два месяца, до 2 ноября. Решение об аресте суд вынес в субботу, 2 сентября. Шарипов, имеющий паспорт гражданина Таджикистана, подозревается по ч. 2 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Ранее аналогичное решение суд вынес в отношении еще одного подозреваемого в подготовке терактов в День знаний в столице, гражданина Узбекистана Муродбека Кодирова.

О задержании двух предполагаемых террористов ФСБ стало известно 31 августа. Как рассказали в спецслужбе, Кодиров намеревался стать смертником. Вначале один из террористов должен был напасть на толпу с топором, после чего второй должен был взорвать себя. У Кодирова оперативники обнаружили подготовленные для теракта 2 кг самодельной взрывчатки.

Подозреваемые, как полагает следствие, действовали в интересах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Один из них опубликовал видеозапись своей клятвы верности ИГ в интернете. Кроме того, у одного из боевиков в телефоне были найдены контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта.