На юго-западе Москвы задержали стрелявшего из автомата мужчину

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который стрелял из автомата на 41-м км МКАД. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть через службу «102». Позвонивший человек рассказал, как видел, что из окна автомобиля BMW на 41-м км МКАД неизвестный несколько раз выстрелил из «предмета, похожего на автомат Калашникова».

Полицейские остановили автомобиль BMW на улице Дмитрия Ульянова. В салоне машины находились 28-летний водитель и 21-летний пассажир. На заднем сидении BMW полиция нашла разряженный автомат Калашникова и три светозвуковых патрона. Полиция установила, что 28-летний житель Москвы стрелял из автомата в воздух. Против него возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему назначили подписку о невыезде.​