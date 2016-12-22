В США госпитализировали сооснователя «Никола-Ленивца» Щетинина

Архитектор и сооснователь ​арт-парка «Никола-Ленивец» Василий Щетинин госпитализирован с инсультом в американском штате Юта. Об этом заявила РБК его бывшая жена Наталья Щетинина.

По словам супруги, он уехал 23 августа на фестиваль современного искусства Burning Man. После этого у него было три инсульта. «Он лежит в искусственной коме. Я знаю, что там [в США] у него мама живет и брат. Там есть кому за ним смотреть, он с родственниками», — пояснила Щетинина.

Родственники и друзья архитектора собирают деньги для оплаты его лечения.

Художник собирался представить на американском фестивале свою 40-метровую кинетическую скульптуру парящего человека с крыльями — «Махалыч».

Щетинин приехал в деревню Никола-Ленивец в Калужскую область в 1989 году в поисках «затерянного от цивилизации» места для создания художественного поселка. Спустя некоторое время в природный комплекс стали приезжать столичные художники, там стали появляться работы в ленд-арте, которые переросли в фестиваль «Архстояние» в 2006 году.

На территории «Никола-Ленивца» проводятся международные фестивали, работает летний лагерь, экоферма. На его территории работают различные творческие резиденции и мастерские.

Расположенная на реке Угре деревня Никола-ленивец — особо охраняемая природно-историческая территория в составе Национального парка «Угра». Он был образован в 1992 году.

Burning Man — ежегодный фестиваль современного искусства в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Он начинается в последний понедельник августа в 00:00 часов и длится восемь дней. Последний день фестиваля приходится на День труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября (выходной для многих организаций). Кульминация фестиваля — сжигание деревянной статуи человека.