Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

В Подмосковье на перегоне между станциями Машиностроитель — Ногинск электричка сбила подростка. Об этом говорится в сообщении Московского межрегионального управления на транспорте СКР (ММСУТ).

Инцидент произошел на десятом км перегона Машиностроитель — Ногинск примерно в 00:40 мск. Подросток 2000 года рождения попал под проезжавшую электричку «Москва — Захарово». Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, молодой человек возвращался со встречи с девушкой. «Не успев на электропоезд, решил пойти вдоль железнодорожных путей до своей станции. Ввиду малого расстояния и высокой скорости машинисту наезд предотвратить не удалось», — сообщили в пресс-службе.

Для установления всех обстоятельств гибели подростка ММСУТ организовало доследственную проверку инцидента.

В начале августа аэроэкспресс «Шереметьево — Москва» насмерть сбил мужчину в Подмосковье. Погибший переходил пути в неположенном месте.