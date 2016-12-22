Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,68 EUR Нал. 69,28 68,64 USD Бирж. 57,85 +0,33 EUR Бирж. 68,86 +0,60 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2007,28 -0,18% РТС 1093,02 -0,69% Brent 52,69 +0,00% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7414,09 -0,33%
В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем
Лента новостей
Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля 16:11, Общество Московское УФАС возбудило дело против Киви Банка 16:08, Бизнес Сирийская армия очистила от боевиков дорогу из Пальмиры в Дейр-эз-Зор 16:04, Политика На Украине против Саакашвили подали 4 иска о защите чести и достоинства 15:59, Политика Обвиняемый в мошенничестве астролог приговорен к трем годам колонии 15:57, Общество Суд признал законным штраф Навальному за нарушение при раздаче листовок 15:56, Политика Правительство утвердило порядок бесплатного проезда для учащихся-сирот 15:48, Общество В Турции на одном из курортов погибла россиянка 15:38, Общество Маск указал на опасность предсказанного Путиным «властелина мира» 15:37, Технологии и медиа Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре в Екатеринбурге 15:20, Общество Митинг поддержки мусульманского населения Мьянмы в Грозном. Фоторепортаж 15:18, Фотогалерея  В Китае отозвали 1,82 млн автомобилей Volkswagen 15:16, Общество Робот-коллектор: как Сбербанк автоматизирует выбивание долгов 15:11, Свое дело Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме 15:04, Фотогалерея  Туристка из Германии скончалась после экскурсии по Московскому Кремлю 14:59, Общество В мэрии Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц с 4 по 7 сентября 14:57, Общество СМИ объяснили отказ Месси от нового контракта с «Барселоной» 14:56, Спорт СМИ опубликовали видео допроса въехавшего в кинотеатр в Екатеринбурге 14:54, Общество Малыши на миллион: сколько зарабатывают на королевских наследниках 14:52, Общество Партия «Единая Россия» создала собственный «университет» 14:50, Политика ВЭБ и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию «Россия» 14:47, Финансы В России назвали самые распространенные автомобили 14:46, Авто Президент Узбекистана сменил главу республиканского МВД 14:32, Политика Медведев утвердил стратегию в области защиты прав потребителей 14:31, Политика Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ 14:29, Общество Горизонт эскалации: как новая холодная война выходит из-под контроля 14:28, Мнение
В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем
Общество, 16:41
0
В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в подмосковной Истре около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Находка была обнаружена в частном доме 50-летней местной жительницы в деревне Никулино. По информации полиции, женщина продавала контрафактный алкоголь в Истре. На бутылки с горячительными напитками были наклеены поддельные акцизные марки. В МВД оценили нанесенный ущерб в 5,5 млн руб. Изъятый алкоголь был отправлен на экспертизу, а жительнице Никулино назначили подписку о невыезде.

Полиция также возбудила уголовные дела по ст. 327.1 (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование), ст. 171 (Незаконное предпринимательство) и ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В конце июня президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Согласно внесенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), штраф для должностных лиц за нелегальную торговлю алкоголем составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Юрлица в случае незаконной торговли алкоголем будут оштрафованы в размере, не превышающем одной пятой годовой выручки, но не менее 3 млн руб.

Теги: алкоголь , Подмосковье , Истра
Главное
Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову Общество
Материалы по теме
Правительство одобрило законопроект о запрете порошкового алкоголя Общество
СКР проверит отравление подростков алкоголем в Москве Общество
Путин ужесточил наказание за незаконную продажу алкоголя Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку