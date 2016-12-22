В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в подмосковной Истре около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Находка была обнаружена в частном доме 50-летней местной жительницы в деревне Никулино. По информации полиции, женщина продавала контрафактный алкоголь в Истре. На бутылки с горячительными напитками были наклеены поддельные акцизные марки. В МВД оценили нанесенный ущерб в 5,5 млн руб. Изъятый алкоголь был отправлен на экспертизу, а жительнице Никулино назначили подписку о невыезде.
Полиция также возбудила уголовные дела по ст. 327.1 (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование), ст. 171 (Незаконное предпринимательство) и ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
В конце июня президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Согласно внесенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), штраф для должностных лиц за нелегальную торговлю алкоголем составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Юрлица в случае незаконной торговли алкоголем будут оштрафованы в размере, не превышающем одной пятой годовой выручки, но не менее 3 млн руб.