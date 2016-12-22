В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем

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Суд признал законным штраф Навальному за нарушение при раздаче листовок

Курс евро на 5 сентября

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Курс доллара на 5 сентября

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