Суд признал законным штраф Навальному за нарушение при раздаче листовок

Московский городской суд признал законным штраф политику Алексею Навальному в 300 тыс. руб. за нарушение в организации массовой раздачи листовок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судью.

Таким образом, судья оставила без изменений решение Симоновского суда о наложении штрафа на Навального. Жалобу на это решение, которую ранее подавал адвокат обвиняемого Вадим Кобзев, судья оставила без удовлетворения.

В жалобе было указано, что суд первой инстанции не установил, как именно Навальный организовал «агитационный субботник».

Всероссийский «агитационный субботник», организатором которого был штаб Алексея Навального, прошел 8–9 июля. Полиция 8 июля задержала за нарушение порядка проведения публичных мероприятий чуть менее 70 человек. Согласно административному протоколу, распространение листовок в поддержку Навального было «скрытой формой коллективного публичного мероприятия».

На следующий день, 9 июля, координатор столичного штаба Навального Николай ​Ляскин сообщил о задержании не менее 48 волонтеров этого штаба. На большинство из них составили протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) или по ст. 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации <...> вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах).

Симоновский суд Москвы 3 августа рассмотрел административные протоколы, которые были составлены на Навального, Волкова и Ляскина. Их обвинили в призывах к волонтерам и сторонникам политика к участию в «агитационном субботнике».

Волкова оштрафовали на 300 тыс. руб. Аналогичный штраф был наложен на Навального. Ляскина суд обязал выплатить 250 тыс. руб.