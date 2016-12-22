На Украине против Саакашвили подали 4 иска о защите чести и достоинства

Против бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессой области Михаила Саакашвили на Украине подали 4 иска о защите чести и достоинства. Об этом свидетельствуют данные на сайте Судебной власти Украины.
Иски против Саакашвили подали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров и депутаты Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский и Андрей Иванчук. Иски будут рассмотрены в сентябре, октябре и декабре текущего года. Причины подачи исков не указываются.
Президент Украины Петр Порошенко в конце июля 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства. В Государственной миграционной службе Украины заявили, что политика лишили гражданства из-за того, что он предоставил ложные данные при получении украинского паспорта.
Позднее Порошенко сообщил, что лишил Саакашвили гражданства «в соответствии с законом и Конституцией», отметив, что другие меры «были бы преступной деятельностью». Сам Саакашвили заявил, что вернется на Украину 10 сентября из Польши.
Ранее он сообщал, что намерен освободить Украину от «молдавских и донецких олигархов», добавив, что не собирается возвращаться в Грузию. В ответ Порошенко заявил, что вопросом вероятного возвращения политика на Украину займутся МВД, миграционная и пограничная службы.В свою очередь, Саакашвили назвал Порошенко «трусом» и заявил, что «президент врет». Это не по закону — это его нарушения, и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива — его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его с Украины. Не выйдет», — писал Саакашвили в своем Facebook.