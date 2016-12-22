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Правительство утвердило порядок бесплатного проезда для учащихся-сирот
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Правительство утвердило порядок бесплатного проезда для учащихся-сирот
Общество, 15:48
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Правительство утвердило порядок бесплатного проезда для учащихся-сирот

Правительство утвердило порядок бесплатного проезда для детей-сирот в сельской местности, обучающихся по очной форме. Об этом заявил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, говорится в сообщении правительства.

«Правительство определило порядок обеспечения указанных лиц бесплатным транспортом, и теперь этот порядок становится более ясным, понятным», — заявил Медведев. Премьер подчеркнул, что «подобные решения также должны приниматься на уровне руководства субъектов Федерации», и призвал обратить на это внимание ответственных лиц.

Соответствующее постановление правительства, утверждающее порядок предоставления льготы, было также опубликовано на портале кабмина. Как говорится в пояснении к постановлению, норма о праве детей-сирот и лиц, потерявших родителей, на обеспечение бесплатным проездом действовала и до принятия федерального закона, однако порядок ее предоставления не был утвержден правительством. Согласно документу, обеспечение проезда учащихся ложится на плечи образовательных организаций. Бесплатный проезд при этом гарантирован «детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение в образовательную организацию, восстановлены в образовательной организации, до достижения ими возраста 23 лет».

​В начале июня стало известно, что вице-премьер Ольга Голодец поручила профильным ведомствам разработать поправки в законодательство. которые бы позволили сиротам-инвалидам оставаться в интернатах до достижения 23-летнего возраста. Как пояснили в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, причиной стали проблемы адаптации, которые воспитанники интернатов испытывают при переводе их в психоневрологические интернаты для взрослых в 18 лет.

Теги: Дмитрий Медведев , Правительство
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