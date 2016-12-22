В Турции на одном из курортов погибла россиянка

Гражданка России утонула на одном из курортов в Турции. Об этом «РИА Новости» сообщили в генконсульстве России в Анталье. По словам представителя генконсульства, россиянка Ольга Саломахина 1954 года рождения утонула в районе города Кемер в Анталье. Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть женщины.

«Россиянка отдыхала в одном из пятизвездочных отелей в Кемере. После ужина женщина решила пойти покупаться, но через некоторое время ее обнаружили в воде без сознания. Она была госпитализирована, однако врачи не сумели ей помочь», — заявили ТАСС в российском генконсульстве.

Во время купания в море вечером 3 сентября скончалась россиянка, подтвердила РБК пресс-атташе Посольства России в Анкаре Ирина Касимова. «Генеральное консульство России в Анталье подтверждает факт гибели находившейся на отдыхе в одном из отелей города Кемера российской гражданки 1954 года рождения», — сообщила Касимова.

По ее словам, предпринятые на берегу попытки реанимировать россиянку оказались безуспешными. «Генконсульство совместно со страховой компанией и похоронным бюро занимается оформлением документов, необходимых для репатриации тела на родину. Дата транспортировки пока не определена», — добавила Касимова.

Ранее, 28 августа, в Анталье погиб 68-летний россиянин Николай Кудинов. Утром турист пошел купаться в море и начал тонуть. Находившиеся на пляже люди помогли ему выбраться на берег, однако мужчина скончался до приезда скорой помощи.