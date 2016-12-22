Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре в Екатеринбурге

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман «задевает религиозные чувства людей», называя подозреваемого в нападении на киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге «православным фанатом». Об этом депутат сообщила в беседе с РБК.

Поклонская заметила, что отсутствие «должной реакции» на нарушения закона ведет к «дальнейшим провокациям и нагнетанию обстановки». По ее мнению, эти провокации «бросают тень на верующих людей, которые в соответствии с законом просят защитить их права». Она подчеркнула, что руководитель Екатеринбурга, по ее мнению, «забыл, что отвечает за антитеррористическую безопасность». Она отметила, что Ройзман, «вместо того чтобы слышать своих избирателей и действовать в их интересах, допускает нелицеприятные высказывания в их адрес, обзывая «православными фанатами». «(Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. — РБК) задевает религиозные чувства православных людей, что является недопустимым для руководителей такого уровня», — сказала она.

Она добавила, что намеки на связь инцидента с ней также недопустимы, «равно как и передача мне приветов через соцсети».

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался прокомментировать РБК заявления Поклонской.

Ранее сообщалось, что глава города назвал подозреваемого в поджоге ККТ «Космос» в Екатеринбурге «православным фанатом» и связал его действия с кампанией общественности против фильма Алексея Учителя «Матильда». Одним из инициаторов данной кампании является депутат Госдумы Наталья Поклонская. С «идеями» Поклонской происшествие связал также адвокат Учителя, Константин Добрынин.

Происшествие произошло рано утром в центре Екатеринбурга. УАЗ, нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе ККТ «Космос». Водитель, по словам очевидцев, кинул в здание «коктейль Молотова» и скрылся с места аварии. В результате начался пожар, который спасатели потушили в течение получаса. Также пожарные эвакуировали пятерых человек со второго этажа здания. Следственный комитет завел дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Подозреваемый был задержан полицией, им оказался 39-летний Денис Мурашов, который находится в розыске с 2005 года по заявлению родственников, а также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.