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В мэрии Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц с 4 по 7 сентября
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В мэрии Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц с 4 по 7 сентября
Общество, 14:57
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В мэрии Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц с 4 по 7 сентября

Несколько улиц в центре в столицы перекроют с 4 по 7 сентября из-за ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

Так, с 21:00 4 сентября до 06:00 5 сентября Соймоновский проезд будет полностью перекрыт для движения автомобилей (кроме машин резидентов) из-за укладки асфальта. Также будут перекрыты соседние переулки — 1-й и 3-й Обыденский.

Для водителей предусмотрены пути объезда, в частности 2-й Обыденский переулок, улица Волхонка, Гоголевский бульвар, улица Остоженка, Пречистенская набережная и Пожарский переулок.

Также с 21:00 5 сентября до 06:00 6 сентября будет перекрыт небольшой участок Гоголевского бульвара по нечетной стороне, от Гагаринского переулка до площади Пречистенские Ворота. Автомобили также не смогут проехать по улице Пречистенка от площади Пречистенские Ворота до пересечения с Хрущевским и Всеволожским переулками.

Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по Гагаринскому, Чертопольскому, Всеволожскому, Лопухинскому и Хрущевскому переулкам.

Кроме того, с 21:00 6 сентября до 06:00 7 сентября строители частично перекроют площадь Пречистенские Ворота на участке с нечетной стороны Гоголевского бульвара вдоль дома 2/18. В мэрии предложили автомобилистам объезжать участок по Малому Знаменскому и Колымажному переулкам.

Теги: Москва , мэрия Москвы , перекрытие движения
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