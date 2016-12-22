СМИ опубликовали видео допроса въехавшего в кинотеатр в Екатеринбурге

Протаранивший кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге водитель Денис Мурашов заявил на допросе, что утром 3 августа «специально приехал в Екатеринбург» на автомобиле «УАЗ». Он уточнил, что весь день вчера был в Храме-на-Крови, а на следующий день (4 сентября) «поехал в кино». Видеозапись допроса опубликовал портал E1.Ru.

«Госномер не помню, машина моя, купил у мужика в Ирбите», — добавил мужчина.

Видео: E1.ru

Подозреваемого допросили прямо в больнице, куда он обратился, после того как сбежал с места ЧП. На кадрах видно, что у задержанного перевязана рука. Настоятель Храма-на-Крови отец Максим заявил порталу, что не заметил этого мужчину 3 сентября в храме. «Не узнаю его», — пояснил он.

Источник URA.ru в правоохранительных органах сообщил, что у следователей есть три версии по поводу происшествия.

«Преступление раскрыто, связано с претензиями к кинематографу (в кинотеатре «Космос» 2–8 сентября проходит Уральский фестиваль российского кино)», — заявил собеседник издания, уточнив, что претензии Мурашов предъявляет к фильму «Матильда». По словам собеседника издания, мужчина сам заявил об этом на допросе.

Другими версиями считается бытовой конфликт (с кем-то из организаторов кинофестиваля) либо теракт.

Утром 4 августа в Екатеринбурге микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе ККТ «Космос». По словам очевидцев, после столкновения из автомобиля выбежали два человека, один из которых бросил в кинотеатр «коктейль Молотова». Оба сбежали с места происшествия. Фойе загорелось, однако спасатели потушили пожар спустя 30 минут. Со второго этажа здания эвакуировали пятерых человек. Пострадавших нет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к пожару. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что мужчина — «православный футбольный фанат», а его действия связаны с протестами против фильма Алексея Учителя «Матильда». ЧП Ройзман назвал «терактом».

Следственный комитет России (СКР) завел дело по факту пожара по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).