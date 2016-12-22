Серебренников поблагодарил своих поручителей

Режиссер Кирилл Серебренников в ходе заседания в Мосгорсуде поблагодарил всех людей, которые поручились за него. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Они ходатайствуют перед судом за меня, потому что знают, что те обвинения, которые мне вменяют, и то, кто я на самом деле, — несовместимо. Это дело сфабрикованное», — заявил режиссер.

В Мосгорсуде рассматривают апелляцию на домашний арест Серебренникова. Во время заседания адвокат режиссера подал ходатайство о внесении в список поручителей еще 30 человек. В их число входят Марк Захаров, Инна Чурикова, Александр Сокуров, Дмитрий Дюжев, Валерий Меладзе и другие.

Ранее 4 сентября актер Олег Басилашвили разместил в Facebook своей дочери письмо в поддержку Серебренникова. В нем он назвал дело против режиссера «фантасмагорией», которая «лопнет, как мыльный пузырь». Басилашвили заявил, что сочувствует из-за того, что Серебренников потерял время в результате судебных разбирательств, отметив, что «новый опыт и новые ощущения не пропадут даром и отзовутся в новых работах».

Также 23 августа стало известно, что многие российские деятели культуры согласились поручиться за Серебренникова. Готовность стать поручителями режиссера выразили Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Александр Калягин, Константин Райкин и другие.

Видео: РБК

Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в Москву. На следующий день ему предъявили обвинения в причастности к хищению 200 млн руб., которые были выданы государством на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. По этому делу также проходят бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин.

Сам режиссер назвал обвинения в свой адрес несправедливыми. В свою очередь, в Кремле заявили, что дело Серебренникова является «контролем государства за расходованием средств». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, организации, использующие бюджетные средства, «должны соответствовать критериям контроля и подотчетности».