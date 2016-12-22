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МИД Польши проанализирует призыв потребовать репарации от России
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МИД Польши проанализирует призыв потребовать репарации от России
Политика, 14:24
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МИД Польши проанализирует призыв потребовать репарации от России

Вопрос получения компенсаций от России за причиненный во время Второй мировой войны ущерб Польше польское правительство должно серьезно проанализировать. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью радио RMF FM, отреагировав на заявление представителя правящей партии страны о требовании репарации от России.

Польский министр иностранных дел считает, что этот вопрос многие годы остается не решенным с «юридической точки зрения» и требует «серьезных размышлений». Он отметил, что с «моральной точки зрения» страна не получила компенсации за потери.

По словам Ващиковского, принятие решения по этому вопросу «выходит за рамки прерогатив МИД».

В начале августа аналитическая служба сейма Польши пообещала рассмотреть запрос депутата от правящей партии «Закон и справедливость» Аркадиуша Мулярчика о требовании репараций с Германии, которая нанесла ей ущерб время Второй мировой войны. Позже польский премьер Беата Шидло заявила, что страна имеет право требовать репарации от ФРГ, но окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Во время Второй мировой войны Польша понесла самые большие человеческие потери, сказал 31 августа заместитель министра культуры республики Ярослав Селлин. Он отметил, что учитывает и 3 млн убитых польских евреев, которые были гражданами Польши, и «невообразимые материальные потери» от шестилетней оккупации. В разжигании войны он обвинил «немцев и Советский Союз».

В Берлине считают, что вопрос компенсаций Польше урегулирован. По данным немецких властей, республика отказалась от репараций со стороны ФРГ еще в августе 1953 года.

В начале сентября радиостанция Polskie Radio сообщила, что в правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) потребовали репараций от Германии и России. Берлин должен выплатить компенсации за Второю мировую войну, а Москва — за Рижский договор, который был заключен в 1921 году.

В Совете Федерации считают, что перспективы Польши получить военные репарации — «нулевые».

Теги: ВОВ , МИД Польши , Витольд Ващиковский , репарация
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