Россия предложила Корее создать инвестфонд с участием РФПИ

Россия предложила Корее рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда, об этом рассказал журналистам вице-премьер Юрий Трутнев на саммите БРИКС, передает корреспондент РБК.

«Этот механизм, в частности, реализован с коллегами из Китая, Японии. Теперь мы предложили задействовать его корейским партнерам», — сказал Трутнев, добавив, что в настоящее время инвестиционная платформа «Россия — Республика Корея» не работает.

По слова вице-премьера, участником с российской стороны может выступить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В начале июля РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) договорились о создании совместного инвестфонда на $10 млрд.

В декабре 2016 года о создании инвестиционного фонда Россия договорилась с Японией. С российской стороны участником выступил РФПИ, которому теперь принадлежит 49% в инвестфонде, со стороны Японии — JBIC, он владеет, соответственно, 51%. В 2017 году из средств фонда стороны планировали профинансировать пять проектов.