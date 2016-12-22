Рэпера Лил Уэйна доставили в больницу Чикаго после приступа эпилепсии

Американский хип-хоп исполнитель Лил Уэйн (Дуэйн Майкл Картер-младший) госпитализирован в Чикаго после потери сознания из-за приступа эпилепсии. Об этом сообщает портал TMZ, публикующий новости из жизни звезд, со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников портала, Уэйна госпитализировали 3 сентября, после того как его нашли без сознания в гостиничном номере на Вествине на Мичиган авеню. Перед этим 34-летний исполнитель перенес не менее одного приступа эпилепсии, утверждает портал.

В воскресенье вечером Уэйн должен был выступать в Лас-Вегасе вместе с Rae Sremmurd (американский хип-хоп дуэт), но врачи рекомендовали ему отдых. Официальный представитель исполнителя подтвердил порталу информацию о приступах и заявил, что выступление отменено. По его словам, рэпер страдает от эпилепсии уже несколько лет. В 2016 году ему пришлось отменить выступление в Лас-Вегасе из-за приступа.

Агентство Reuters не смогло связаться с представителями рэп-исполнителя, чтобы подтвердить информацию о его госпитализации.

Лил Уэйн​ родился в 1982 году в американском штате Луизиана. Перед тем как начать сольную карьеру, работал с хип-хоп-группой The Hot Boys. За свои синглы «A Milli» и «Lollipop» он получил четыре премии Grammy Awards в 2009 году. Также он получил награду «Лучший рэп-альбом года» за пластинку The Carter III.