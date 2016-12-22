Синоптики спрогнозировали «полное погружение в осень» в Москве

В Москве в ближайшие дни ожидаются понижение температуры и осадки, заявил РБК замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. «На завтра и на всю неделю даем облачную погоду, местами дождь. Дня на три похолодает дневная температура, ночная температура останется примерно как была — плюс 6–8 градусов. Во вторник до плюс 16 градусов, в среду — плюс 13–14 градусов. В четверг начнет опять теплеть — плюс 15 градусов», — пояснил Цыганков. По его словам, на выходных погода будет до плюс 20 градусов.

По данным центра «Фобос», в понедельник, 4 сентября, на Москву с севера придет холодный атмосферный фронт. Небо будет затянуто облаками, к вечеру возможны небольшие осадки. Температура составит не более плюс 15 градусов.

С 5 сентября синоптики предрекают столице «полное погружение в осень» с затяжными дождями и промозглыми ветрами. Дневная температура воздуха составит плюс 8–13 градусов, ночная — от плюс 5 градусов до плюс 10 градусов. Как указываются специалисты «Фобоса», это ниже климатической нормы.

Накануне, 3 сентября, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в столице, но отметил, что москвичи могут рассчитывать на возвращение теплой погоды в столицу позднее осенью.